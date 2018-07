Cristiano Ronaldo fitxa pel Juventus després de nou anys al Reial Madrid

No per anunciat, el traspàs de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid al Juventus, per 100 milions d'euros, va deixar de provocar un fort impacte al futbol mundial. Feia dies que es deia que l'operació era imminent i finalment ahir es va concretar la sortida del davanter portuguès del Reial Madrid després de nou anys al Bernabéu.

El Madrid, en la seva nota pública, va destacar que la marxa del futbolista es feia «atenent a la voluntat i petició expressades per Cristiano Ronaldo». De blanc s'havia convertit en el màxim golejador de la història del Reial Madrid amb 451 gols en 438 partits. En total ha guanyat 16 títols, entre ells 4 Copes d'Europa, 3 d'elles consecutives i 4 en les últimes 5 temporades. A títol individual, amb la samarreta del Reial Madrid ha guanyat 4 Pilotes d'Or, 2 The Best, i 3 Botes d'Or, entre molts altres guardons.

Ronaldo, de 33 anys, va disparar amb força les especulacions de la seva marxa després de la final de la Lliga de Campions del passat 26 de maig davant el Liverpool. «Ha sigut molt bonic estar al Reial Madrid. Hem fet història. Gràcies a tota l'afició», va declarar, per sorpresa, a la televisió, mentre el madridisme celebrava el títol.

Ahir es va acabar la rumorologia amb el seu traspàs al campió italià. El portuguès arriba a Torí després que la Juventus acordés el seu fitxatge per 100 milions d'euros, a pagar en dos anys, «més la contribució solidària prevista per les regulacions de la FIFA i els càrrecs accessoris per 12 milions d'euros». Càrrecs que corresponen a Sporting i Manchester per drets de formació, clubs en els quals va militar Ronaldo abans de complir els 21 anys. Una quantitat que no repercutirà als merengues, el fitxatge va arribar en la temporada 2009-10, a l'edat de 24 anys.

Ronaldo firma per quatre anys amb els italians. Per al lusità és el quart equip en la seva carrera esportiva després del pas pel Sporting de Portugal, Manchester United i el Reial Madrid.