El Bàsquet Girona competirà a LEB Plata i el CB Salt es manté a Lliga EBA

El Bàsquet Girona, el club que presideix Marc Gasol, serà aquesta temporada el principal referent del bàsquet masculí a la demarcació després que ahir la Federació confirmés la seva inscripció a la LEB Plata. La tercera categoria del bàsquet espanyol s´ha ampliat de 16 a 24 equips, dividits en dues conferències de dotze, i això ho va aprofitar el club per fer un pas endavant «que no teníem previst», segons admetia el propi jugador dels Grizzlies dissabte passat a Fontajau. Amb el salt a LEB Plata, el Bàsquet Girona es professionalitzarà. Ja està buscant director general, i també caldrà veure quina planificació esportiva fa. El curs passat l´entrenador va ser Quim Costa, però el seu futur ara mateix és una incògnita, com el de la resta de jugadors.

Els gironins militaran a la conferència Est al costat de clubs històrics amb passat a l´ACB com el Lucentum Alacant i el Menorca, amb qui ja van coincidir el curs passat a EBA. Els representants catalans, a banda del Girona, seran el Vic i l´Hospitalet.

La Federació Espanyola també va confirmar ahir la composició de la propera Lliga Femenina, que seguirà amb 14 equips, un d´ells l´Spar Citylift Girona, i que canvia el format de la Copa i del play-off, que disputaran vuit clubs i no sis com fins ara. Valencia BC i Ensino de Lugo són les novetats. A la categoria també hi seran Araski, Ibaeta Donosti, Gernika, Sant Adrià, Sedis, Al-Qazeres, Ferrol, Bembibre, Avenida, Zamarat i Stadium Casablanca.



El Salt segueix a l´EBA

A la Lliga EBA els representants gironins seran el Quart i el Salt, que la Federació ha repescat després de la renuncia del Collblanc tot i que havia perdut la categoria en el play-out contra el Castelldefels. Aquesta quarta divisió tindrà un total de 106 equips i encara hi ha alguna plaça disponible. El sistema de competició manté les cinc conferències. Una vegada confirmats els participants a les categories FEB, es procedirà al sorteig dels diferents calendaris.



Composició de grups de LEB Plata

Grup Oest



1 FUNDACIÓN 5+11

2 IRAURGI SB

3 ÓBILA CLUB DE BASKET

4 CB AMBROZ

5 CB CLAVIJO

6 BASKET NAVARRA

7 CB PEIXEFRESO

8 CB ZAMORA

9 ZORNOTZA

10 CD ESTELA

11 CB TORMES

12 CIRCULO GIJÓN



Grup Est

1 CDE ALBACETE

2 BALONCESTO LA RODA

3 CB ALMANSA

4 CB VILLARROBLEDO

5 LUCENTUM B. ALACANT

6 CB MENORCA

7 CB L'HOSPITALET

8 CB MYRTIA MURCIA

9 CB MORÓN

10 CDB BASKET AZUQUECA

11 CB VIC

12 BÀSQUET GIRONA

Composició de la Lliga Femenina