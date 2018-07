El Bàsquet Girona competirà a LEB Plata i el CB Salt es manté a Lliga EBA

El Bàsquet Girona, el club que presideix Marc Gasol, serà aquesta temporada el principal referent del bàsquet masculí a la demarcació després que ahir la Federació confirmés la seva inscripció a la LEB Plata. La tercera categoria del bàsquet espanyol s'ha ampliat de 16 a 24 equips, dividits en dues conferències de dotze, i això ho va aprofitar el club per fer un pas endavant «que no teníem previst», segons admetia el propi jugador dels Grizzlies dissabte passat a Fontajau. Amb el salt a LEB Plata, el Bàsquet Girona es professionalitzarà. Ja està buscant director general, i també caldrà veure quina planificació esportiva fa. El curs passat l'entrenador va ser Quim Costa, però el seu futur ara mateix és una incògnita, com el de la resta de jugadors.

Els gironins militaran a la conferència Est al costat de clubs històrics amb passat a l'ACB com el Lucentum Alacant i el Menorca, amb qui ja van coincidir el curs passat a EBA. Els representants catalans, a banda del Girona, seran el Vic i l'Hospitalet.

La Federació Espanyola també va confirmar ahir la composició de la propera Lliga Femenina, que seguirà amb 14 equips, un d'ells l'Spar Citylift Girona, i que canvia el format de la Copa i del play-off, que disputaran vuit clubs i no sis com fins ara. Valencia BC i Ensino de Lugo són les novetats. A la categoria també hi seran Araski, Ibaeta Donosti, Gernika, Sant Adrià, Sedis, Al-Qazeres, Ferrol, Bembibre, Avenida, Zamarat i Stadium Casablanca.



El Salt segueix a l'EBA

A la Lliga EBA els representants gironins seran el Quart i el Salt, que la Federació ha repescat després de la renuncia del Collblanc tot i que havia perdut la categoria en el play-out contra el Castelldefels. Aquesta quarta divisió tindrà un total de 106 equips i encara hi ha alguna plaça disponible. El sistema de competició manté les cinc conferències. Una vegada confirmats els participants a les categories FEB, es procedirà al sorteig dels diferents calendaris.