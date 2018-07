L'Olot posa en marxa la pretemporada 2018-19 amb les proves al Morrot

Avui a les 9 del matí, la Unió Esportiva Olot fa el primer entrenament de la pretemporada de la mà de Raúl Garrido al Morrot, mentre que ahir es van dur a terme les revisions mèdiques i proves físiques corresponents als components de la plantilla per donar inici a la pretemporada 2018-19.

En aquesta nova temporada, en l'equip olotí causen baixa Uri Santos, Alberto Toril, David Bigas, Yeray Sabariego, Òscar Bastida i Moha Chaoui. Per altra banda, els de Garrido s'han reforçat amb tres fitxatges. El primer de tots, el defensa central de 32 anys, Alan Baró (Central Coast Mariners); en segon lloc, el davanter de 26 anys, Marc Nierga (Lleida Esportiu), i finalment, el jove de 20 anys Pep Chavarría (Figueres), un migcampista reconvertit en carriler esquerre. Tot plegat amb la intenció de mantenir l'aposta per crear una plantilla amb futbolistes de la demarcació i amb ambició per il·lusionar l'afició.

Per ara, l'Olot té confirmats cinc amistosos de pretemporada i un triangular. El primer el disputarà a l'Estadi Municipal el 19 de juliol vinent davant l'Espanyol. El 21 i el 25 de juliol jugaran com a visitants enfront L'Escala i el Figueres respectivament. Llavors, a principis d'agost (data per confirmar), el Nàstic de Tarragona visitarà el Municipal d'Olot i el dia 9 del mateix mes l'equip olotí participarà en el Torneig de l'Estany (triangular) a Banyoles. En principi, l'últim amistós de l'estiu el disputaran l'11 d'agost, fora de casa, davant el Palamós. El primer partit de lliga a la Segona B tindrà lloc el 19 d'agost.

Durant l'estiu, l'Olot també té un compromís amb la Copa Catalunya. El primer rival serà el filial de l'Espanyol i el partit es disputarà el 28 de juliol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. En cas que els garrotxins passessin de ronda, el matx de la següent eliminatòria tindria lloc el 4 d'agost.