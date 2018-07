Així són les xarxes de les jugadores de l'Uni: bàsquet i vida quotidiana a parts iguals

Ahir explicàvem que les xarxes dels jugadors del Girona FC estaven plenes de fotografies i publicacions relacionades amb el seu dia a dia futbolístic. A diferència d'ells, les jugadores de l'Uni Girona opten per mostrar la seva vida quotidiana a Instagram, on també pengen algunes fotografies de partits, i per fer publicacions vinculades amb el bàsquet a Twitter.





Família, amics, viatges, sopars...element principal d'Instagram

?? Una publicación compartida de Keisha Hampton (@khamp24) el 24 Dic, 2016 a las 3:33 PST

| como eu te vejo | Una publicación compartida de Nadia Colhado (@nadiacolhado) el 26 May, 2018 a las 11:03 PDT

Twitter és l'espai pel bàsquet

Mucha ilusión!! estaremos preparadas para todo y más?? https://t.co/jHs3BxnBVB — Roso BR (@roso6buch) 5 de julio de 2018

Una estrella activa a Instagram i despareguda a Twitter

Uno mas!! Una publicación compartida de Laiapalau (@laiapalau9) el 14 Ago, 2016 a las 8:27 PDT

Especialment a la xarxa social Instagram, les jugadores pengen fotografies personals. El més comú és trobar selfies, imatges a la piscina o a la platja, i mostrant els seus viatges.També hi ha excepcions, com la de. El bàsquet constitueix l'element central de l'Instagram de la nova alera-pívot de l'Uni Girona.A la xarxa social Twitter, les jugadores piulen o retuitegen sobre aspectes vinculats amb el bàsquet. D'aquesta manera, converteixen el seu perfil en una via de comunicació pels seus aficionats.L'Uni Girona va sorprendre a tots amb el fitxatge d'una bicampiona d'Europa i subcampiona del món i olímpica. Es tracta de Laia Palau , jugadora molt activa a Instagram, on normalment publica fotos de les concentracions amb la Selecció Espanyola de bàsquet. Per contra, la base barcelonina no té compte de Twitter.Hi ha dues jugadores més que no són gaire participatives a les xarxes. D'una banda, Julia Reisingerova, que es mostra poc activa a Twitter. D'altra banda, Núria Martínez, que no té perfil a cap de les dues xarxes socials.