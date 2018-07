Peralada Derrota contra el Reus de Segona A (0-4)

L'exdavanter del Girona Dejan Lekic, Juan Domínguez, Shaq Moore i Planas van marcar els quatre gols del Reus ahir a Riudarenes per derrotar un Peralada que continua sense poder comptar amb gran part de la plantilla que tindrà aquesta temporada pels fitxatges que encara no s'han incorporat i pels jugadors que estan fent la pretemporada amb el primer equip del Girona. Lekic va fer el primer gol a un minut per arribar al descans i la segona meitat ja va ser més clarament decantada pel costat de l'equip del Baix Camp.