Un gol del Granollers al tram final del partit deixa fora el Llagostera

El Llagostera va caure per la mínima en el partit de Copa Catalunya davant el Granollers en un partit celebrat al Municipal de la capital vallesana. Els d'Oriol Alsina, que ja fa prop d'un mes que han iniciat la pretemporada s'estrenaven en la competició, de manera oficial, aquesta temporada 2018-2019.

Tot i que el Granollers va tenir la primera ocasió del partit, al minut 8, el porter Marcos va aconseguir evitar el gol, i el Llagostera, de mica en mica, va anar agafant més responsabilitats en el partit. En el minut 17 una triangulació entre Sascha i Marc Medina va estar a punt de culminar Gil, que va xutar massa creuat. Al minut 22 Medina va haver de marxar lesionat, deixant el seu lloc al Chico Díaz que debutava amb els gironins. El Llagostera pressionava de valent i, abans de la mitja hora, ja havia llançat cinc còrners, tot i que sense sort. Abans del descans, Josu va tenir l'última, però va topar amb el porter local.

A la segona part les ocasions es van anar alternant, tot i que sense massa perill per a les respectives porteries. Seguidament, el canvi de jugadors va fer defallir el ritme del partit i hi hagi més imprecisions per la manca de partits. Precisament després d'un d'aquests canvis, va arribar l'únic gol del partit ,que van fer els locals, a quatre minuts pel final del temps reglamentari, després d'una jugada personal de Kilian, que va driblar tota la defensa del Llagostera abans de batre Marcos.