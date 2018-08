Un any de la «bomba» que va fer esclatar el mercat futbolístic

El París Saint-Germain i Neymar Jr van decidir, fa un any, unir els seus camins esportius en el traspàs més car de la història del futbol. El club presidit per Nasser Al-Khelaifi va desembossar 222 milions d'euros per fer-se amb els serveis del jugador brasiler. Un fitxatge del tot inesperat, ja que Neymar tenia contracte amb el Barça fins a l'any 2021 i des del club asseguraven que el jugador es quedaria al «200%», en paraules de Jordi Mestre, responsable de l'àrea esportiva del FC Barcelona.

El moviment del PSG i Neymar va suposar una «bomba» pel mercat futbolístic, un autèntic sotrac del qual encara s'estan pagant les conseqüències. Fins aquell moment, el traspàs més car de la història havia estat el de Paul Pogba al Manchester United per 105 milions d'euros. En segona i tercera posició es trobaven dos fitxatges del Reial Madrid: Bale per 101 M€ i Cristiano per 96M€.

Ara, 365 dies després del fitxatge de Neymar, el mercat viu una hiperinflació mai vista. Durant aquest any s'han realitzat 4 fitxatges més - a part del de Neymar - que superen les xifres dels moviments anteriors. Mbappe ha fitxat també pel club parisenc - amb 18 anys - per 135 milions d'euros i ara és el segon fitxatge més car de la història.

No només el PSG, però, ha fet fitxatges milionaris. El Barça ha aprofitat els ingressos que va obtenir per la venda de Neymar i ha realitzat dos fitxatges que sumats podrien arribar als 300 milions d'euros. D'una banda, Coutinho ha costat 120 milions fixos i 40 en variables. D'altra banda, el conjunt blaugrana va pagar 105 milions al Borussia Dortmund per Ousmané Demblé. Aquests, però, es podrien convertir en 145 en funció dels partits que jugui el jugador francès.

A dia d'avui, però, ni Neymar ni el PSG han aconseguit els seus objectius. El brasiler va marxar a París per sortir de l'allargada ombra de Messi i convertir-se en el millor jugador del món. Les lesions no l'han acompanyat i no ha pogut desenvolupar tot el seu potencial. El club parisenc tampoc ha aconseguit el gran objectiu: guanyar la Champions. Això demostra, doncs, que despeses milionàries no impliquen èxit immediat.