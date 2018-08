Valverde està convençut que Arturo Vidal «ajudarà» el Barça a ser «millor equip»

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va viure de manera especial la penúltima jornada de la gira del Barcelona pels Estats Units després de conèixer el fitxatge del migcampista xilè Arturo Vidal, de qui espera que els ajudi a ser millors com a equip.

Valverde està convençut que Vidal aportarà de manera immediata energia, qualitat i experiència al centre del camp després d'haver-ho fet en d'altres equips importants, amb els qui no ha passat desapercebut pel seu estil de joc agressiu i sense concessions, típic dels professionals que es consideren guerrers.

«L'any passat vam aconseguir Paulinho, un estil molt diferent, i ens va ajudar; i ara estem convençuts que Vidal també farà el mateix», va analitzar Valverde des de San José (Califòrnia), on el Barcelona va completar la seva preparació per al partit que ha disputat aquesta última matinada davant el Milan; el tercer i últim de la seva participació en la novena edició del torneig amistós de la International Champions Cup. També serà l'últim de la seva gira pels Estats Units, que aquest any han completat sense les grans estrelles que van participar en el Mundial de Rússia.

Valverde va reiterar que la seva responsabilitat no és la de fitxar jugadors, ni de bon tros fer peticions, sinó que participa amb els responsables de fer-los perquè hagin pogut aconseguir un jugador com Vidal que està convençut que a curt, mitjà i llarg termini els ajudarà, i en aquest sentit es va mostrar encantat amb l'arribada del jugador internacional xilè. Va reiterar que no sabia si encara podien arribar nous jugadors a l'equip, ni tampoc va sentenciar si Rafinha Alcántara seguirà amb l'equip, encara que va insistir que estava fent una «bona» pretemporada, però no hi havia res decidit sobre el seu futur. Valverde va recordar que ell és l'entrenador i que no té la capacitat d'obrir o tancar portes a jugadors, però sí la d'estar preparat per treballar amb els qui formin part de la plantilla.



Dembélé ja sua

L'últim entrenament de la setmana a la Ciutat Esportiva blaugrana va comptar amb el retorn del francès Ousmane Dembélé, qui va escurçar les seves vacances uns dies per començar a treballar amb el grup. Ahir es va exercitar amb Piqué, Alba, Busquets i Messi.