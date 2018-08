El Peralada continua creixent amb una victòria a Palamós

El Peralada, que per segona temporada consecutiva militarà a la Segona Divisió B, continua amb la seva particular preparació per arribar amb les millors condicions possibles a l'inici de campionat. I de moment sembla que els resultats permeten ser una mica més optimistes que la temporada passada, que es va haver de patir de valent per poder mantenir la categoria. Sense anar més lluny, ahir els de Chicho Pèlach es van desfer del Palamós amb certa facilitat. Cal tenir present que la diferència entre ambdós equips és de dues categories. Deixant això de banda, el primer gol del Peralada va arribar aviat (23') obra de Paulino Miguélez.

A la represa, el Peralada va sentenciar amb dos gols més. El primer de Muri, que després de rebre a l'interior de l'àrea no va perdonar (57'). El definitiu 0-3 va arribar a vint minuts del final (70') de les botes de Joel Arimany en una bona jugada col·lectiva del Peralada.