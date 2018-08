Mechaal, rere les passes de Mo Farah

Adel Mechaal no ha amagat mai la seva admiració per Mo Farah. Fins i tot han entrenat algun cop junts a Font Romeu i, aquest passat hivern, el palamosí va fer una concentració a Etiòpia on l'històric atleta britànic preparava la seva adaptació a la marató. Però, més enllà d'aquesta admiració, Mechaal s'ha proposat seguir el camí de Farah que havia dominat, al mateix temps, les proves de 5.000 i 10.000 metres en les grans competicions internacionals. Adel Mechaal és molt ambiciós, però, encara que sigui molt pensar que el palamosí pugui ja ser aquest any tan competitiu en les dues proves com ho era Farah, ha preparat les dues distàncies de cara a l'Europeu a l'aire lliure que ha començat avui a Berlín. Aquest vespre, Mechaal correrà la final dels 10.000 metres (20.20) i dissabte la dels 5.000.

Adel Mechaal té poca experiència en els 10.000. Campió d'Europa de 3.000 metres en pista coberta i dominador els últims anys a l'Estat de les distàncies de 1.500 i 5.000, el palamosí va impactar en els 10 quilòmetres de la Copa d'Europa de la distància que es va fer a Londres el mes de maig. Mechaal va baixar allà per primer cop dels 28 minuts (27:50.56) liderant la selecció espanyola i només quedant per darrere de bons especialistes com l'alemany Richard Ringer o el francès Morad Amdouni.

Amb la mínima dels 10.000 metres a la butxaca, Mechaal, que va tenir alguns problemes en la seva preparació aquest hivern per culpa d'una infecció, es va haver de centrar més a aconseguir la de 5.000. La va acabar aconseguint a Dublín, només dos dies abans del Campionat d'Espanya on encara va tenir forces de pujar al podi en 1.500 i en una espectacular final de 1o.000 on només el va superar Toni Abadia, també present avui a Berlín.

Adel Mechaal té la cinquena millor marca d'Europa en els 10.000 metres aquesta temporada gràcies als 27:50.56 que va fer a Londres, en una llista que, precisament, encapçalen els dos primers d'aquella cursa: Richard Ringer i Morad Amdouni.