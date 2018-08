Mor l'impulsor del tennis taula a Girona Ricard Soto

El juliol del 1962, el tennis taula gironí va arribar per primer cop a l'elit estatal amb la participació de sis jugadors en el Campionat d'Espanya absolut que es va celebrar. Un d'ells era Ricard Soto, que havia començat a jugar aquest esport 18 anys abans, el 1944, en els locals de la Grober, i que va acabar sent una de les figueres clau del creixement i la popularització del tennis taula a Girona. Soto va ser jugador, entrenador, àrbitre, president del col·legi d'àrbitres, president de la federació gironina, directiu de l'espanyola... Ricard Soto va morir dilluns als 93 anys i el seu funeral és aquest matí, a les onze, a l'esglèsia de Sant Narcís. Estava casat amb Pilar Daunis, tenia un fill, una filla i tres nets.

Futbol, atletisme... Els inicis esportius de Ricard Soto no varen ser diferents dels de la majoria de joves gironins en l'època de la postguerra fins que, jugant amb el juvenil del Girona, una lesió al menisc el va obligar a retirar-se. Una lesió que, però, no li va impedir mai jugar a tennis taula. Un esport que va conèixer als locals de la Grober.

El primer campionat gironí per equips de tennis taula el va guanyar, precisament, l'equip de la Grober del qual ja formava part Ricard Soto que, menys un any que va competir amb el GEiEG, va jugar sempre amb l'equip que duia el nom de la històrica fàbrica gironina.

El seu millor record, com a jugador, va ser precisament aquell Campionat d'Espanya a Oviedo. «El conjunt de resultats aconseguits pels equips gironins ens va permetre pujar a Primera Divisió, en el partit decisiu Espanya va guanyar el València 5-2, no hi va haver color», recordava Soto en una entrevista al Diari de Girona l'estiu de 1988 en la que també explicava que la seva primera pala «la vaig guanyar en un torneig, la recordo bé perquè em va durar molt temps».

Ricard Soto va treballar molt perquè el tennis taula anés endavant a Girona, fins i tot en un moment en què només hi havia 18 jugadors en tota la província per fer el campionat gironí, i després va veure bons moments amb equips, com l'ara encara potent CER l'Escala, competint contra els millors equips de l'estat.