El Barça escull capitans: Messi, Piqué, Busquets i Sergi Roberto

L'argentí Lionel Messi serà a partir d'aquesta temporada primera capità del Barcelona, després de la marxa d'Andrés Iniesta i un cop celebrada una reunió de tots els jugadors de la plantilla per prendre aquesta decisió.

En el grup dels quatre capitans, per primera vegada apareix Gerard Piqué, qui sol erigir-se moltes vegades en portaveu no només del vestidor, sinó també del club, però que mai havia estat elegit pels seus companys. D'aquesta manera, i després de l'elecció del grup de capitans, el vestidor del Barcelona tornarà a comptar amb un quartet format íntegrament a la Masia. Han estat elegits, per aquest ordre, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Sergi Roberto.

Messi també exerceix la capitania de la selecció de l'Argentina. Busquets, que l'any passat era el tercer capità, puja a segon, mentre que Gerard Piqué passa a ser el tercer, en la seva desena temporada amb el Barcelona. Després de l'adeu de Javier Mascherano al gener, la quarta plaça de capità que exercia l'argentí havia quedat vacant fins ahir. Després de l'elecció final, el quart integrant del grup de capitans és Sergi Roberto.

Feia quatre anys que els quatre capitans barcelonistes no eren tots producte de la Masia, com va succeir en el curs 2014-15, quan el quartet estava format per Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi i Sergio Busquets.



Coutiho, comunitari

El migcampista brasiler Philippe Coutinho ja compta amb la condició de jugador comunitari i per tant l'equip català no haurà de descartar cap dels nous jugadors contractats, podent alinear així els tres extracomunitaris. Aquest és el cas del xilè Arturo Vidal i dels brasilers Arthur Melo i Malcom Filipe Silva de Oliveira, els quals podran entrar a la llista de convocats avui per al primer partit oficial de la temporada, demà a les 10 de la nit contra el Sevilla, a Tànger, per disputar a partit únic la Supercopa d'Espanya.

Amb aquesta nova condició de jugador comunitari de Philippe Coutinho el Barcelona s'allibera d'un problema enorme, ja que l'entrenador Ernesto Valverde, si no hagués comptat el futbolista amb aquesta nova situació, hauria d'haver deixat un dels quatre extracomunitaris fora de la llista.

La condició de jugador comunitari obtinguda pel jugador brasiler li ve donada per la nacionalitat portuguesa de la seva dona, encara que aquesta situació no té res a veure amb el passaport comunitari, del qual encara no disposa. A més, la plantilla s'ha tret de sobre dos extracomunitaris més: Marlon Santos no compta i sortirà, mentre que el colombià Yerry Mina va ser traspassat aquest dijous a l'Everton anglès.