L'Olot afronta a Palamós un nou test de preparació

A partir de dos quarts de 8 d'aquest vespre, l'Olot es veurà les cares amb el Palamós de Javi Salamero en un nou test de pretemporada, el Trofeu Vila de Palamós. Els homes que entrena Raúl Garrido venen de proclamar-se, aquesta mateixa setmana, campions del tradicional Torneig de l'Estany. Es van imposar per la mínima al Figueres (0-1), mentre que en el segon partit no van tenir pietat del conjunt amfitrió, un Banyoles al qual van superar per un clar i contundent 0-5 a l'estadi Miquel Coromina i Morató. Sense gaire temps per recuperar-se i amb totes les mirades centrades en l'inici de Lliga que cada cop s'acosta més, els olotins afrontaran un nou partit de pretemporada per seguir sumant càrrega de treball, minuts a les cames i millorant conceptes de cares a la primera jornada de Lliga. L'estrena serà el proper diumenge 26 d'agost, a partir de les 6 de la tarda contra el Cornellà a l'Estadi Municipal. De moment, Raúl Garrido es mostra prou satisfet amb les actuacions que han ofert fins ara els seus jugadors. «La veritat és que m'està agradant com s'està desenvolupant aquesta pretemporada. Vam tenir una setmana difícil amb la Copa Catalunya tot notant la càrrega dels entrenaments. La resta ha anat prou bé i hem fet bons partits, fins i tot contra rivals de superior categoria». Sense anar gaire lluny, la setmana passada l'Olot va plantar cara i només va perdre per la mínima contra el Nàstic, un equip que un any més militarà a la Segona Divisió A, un esglaó per sobre que els de La Garrotxa. De la seva banda, el Palamós de Javi Salamero ve de perdre aquest passat dimecres per un contundent 4-0 al camp del Granollers en un amistós en el qual el protagonisme se'l van endur els joves. Van descansar homes com Pepu Soler, Sergio, Uri, Alexis, Quinti i Marco. Malgrat que l'inici del partit serà a 2/4 de 8 del vespre, a les 7 tindrà lloc la presentació oficial de la plantilla 2018-19 del Palamós.