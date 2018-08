De la medalla d'or a l'Europeu sub-19 a l'estrena amb el primer equip del Barça

La Laia Codina és una central de Campllong de 18 anys, que des d'en fa quatre juga al Barça, i que està completant el millor estiu futbolístic de la seva encara curta carrera després de guanyar fa unes setmanes l'Europeu sub-19 amb la selecció espanyola i d'estrenar-se divendres amb el primer equip del Barça en un amistós contra el Sant Gabriel.

Codina jugarà aquesta temporada amb el filial del Barça, però, com que el primer equip blaugrana compta amb algunes baixes per la disputa del Mundial sub-20, el tècnic del primer equip, Fran Sánchez, ha comptat amb la gironina per entrenar-se amb les grans i jugar dijous contra el Sant Gabriel. Les blaugrana varen guanyar per un contundent 7-0 i Codina va jugar la segona meitat d'un partit en què l'anglesa Tonni Duggan va marcar tres gols i l'holandesa Lieke Martens, 2. Aquest vespre, el Barça té un nou amistós, en aquest cas a Manchester contra el potent City, però ja sense Laia Codina, que no ha viatjat a la ciutat anglesa. Els entrenaments i el debut amb el Barça ha arribat poc després que, el passat 30 de juliol, la selecció espanyola guanyés l'Europeu sub-19 de Suïssa derrotant Alemanya en la final. Codina va jugar de titular durant tot el campionat.