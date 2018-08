El Madrid i l'Atlètic s'enfronten a la final de la Supercopa d'Europa

El Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid protagonitzaran un derbi madrileny aquesta nit en la final de la Supercopa d'Europa 2018 que es disputa a Tallin (Estònia). El Madrid hi arriba després de derrotar al Liverpool (3-1) i guanyar la final de la Champions, mentre que l'Atlètic ho fa com a campió de l'Europa League. El partit se celebrarà a l'estadi Lillekula de la capital d'Estònia a partir de les 9 de la nit, hora peninsular.

Els blancs i els matalassers obriran oficialment la temporada amb aquest duel. Al Madrid, Lopetegui apostarà pel seu equip de gala després de la sortida de Cristiano Ronaldo al Juventus, excepte Modric, que va incorporar-se fa poc, i Odriozola, que està lesionat. «Hem fet una bona pretemporada i volem guanyar aquesta final. Hem d'estar preparats. L'Atlètic ens portarà al límit i esperem competir al màxim nivell, que és el que requereix una final europea», va explicar Lopetegui a la roda de premsa prèvia al seu primer partit com a tècnic del Madrid. Pel que fa a l'Atlètic, Simeone també comptarà amb els millors jugadors disponibles com Lemar, Rodrigo, Saúl, Koke, Griezmann i Costa. «Molts jugadors han arribat tard, però l'arribada de Griezmann i Lucas ens reconforta. Pot ser molt emocional i per aquí podem resoldre», va dir Simeone.