Penúltima prova de l'Olot contra el seu propi filial

L'Olot afronta ja la recta final de la pretemporada. A les 8 del vespre farà el penúltim test contra el seu propi filial, el Sant Jaume de Llierca. El partit es jugarà al municipi santjaumí. L'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido, creu que jugar contra el segon equip és una bona oportunitat perquè els més joves demostrin les seves capacitats. «És molt bonic poder enfrontar-nos amb el nostre filial. Per a nosaltres és important tenir a prop jugadors com Marc Pagès, David Cruz, Moha o Ibra que estan participant habitualment amb nosaltres. Potser, si ells s'ho guanyen, estaran en alguna convocatòria», ha afirmat el tècnic valencià. L'últim amistós per preparar-se abans de l'inici de la lliga tindrà lloc el proper 26 d'agost al Municipal d'Olot davant el Cornellà.