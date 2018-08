Laia Palau i Bea Sánchez (Uni) figuren a la prellista de 16 pel Mundial de Tenerife

El seleccionador espanyol de bàsquet femení, Lucas Mondelo, ha revelat aquest divendres la prellista de 16 jugadores citades per la Copa del Món de Tenerife, una convocatòria sense sorpreses en la qual haurà de fer quatre descarts abans de la competició que es disputarà del 22 al 30 de setembre.

La prelista està formada per les jugadores de l'Spar Citylift Girona Laia Palau i Bea Sánchez, a més de les gironines Queralt Casas i Marta Xargay; també hi són Sílvia Domínguez, Cristina Ouviña, Anna Cruz, Leonor Rodríguez, Belén Arrojo, Alba Torrens, Maria Conde, Maria P. Araújo, Tamara Abalde, Laura Gil, Laura Nicholls i Astou Ndour. Leo Rodríguez i María Conde tenen passat a l'Uni.

L'únic canvi respecte a la concentració que l'equip espanyol va fer el mes passat a Palma és l'entrada d'Astou Ndour per la prometedora Nogaye Lo. Així, Mondelo comptarà al Mundial amb totes les seves jugadores importants a excepció de Sancho Lyttle, una baixa que ja era coneguda a causa d'una greu lesió de genoll.

La selecció començarà la seva preparació el 22 d'agost a València, on també disputarà els seus primers duels amistosos els dies 31 d'agost i 1 de setembre. Posteriorment, la selecció disputarà un nou quadrangular a Càceres els dies 8 i 9 de setembre i la seva preparació acabarà a Tenerife, on desembarcarà el dia 11 de setembre per jugar els seus dos últims amistosos en un altre torneig amb el Japó, la Xina i Austràlia els dies 15 i 16 de setembre.