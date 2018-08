El Bordils perd amb el Granollers sense arronsar-se

Plantant cara. Un partit com el que ahir tenia l'Handbol Bordils es pot perdre de moltes maneres, però el conjunt de Sergi Catarain va triar la millor de totes. Competint de tu a tu amb el tercer classificat de l'última edició de la lliga Asobal, el Fraikin Granollers. En una de les semifinals de la Supercopa Catalunya, els gironins rebien un dels equips més potents de l'handbol estatal i malgrat estar a les primeres setmanes de pretemporada, van demostrar que les incorporaciosn i la feina de Catarain l'any passat poden donar moltes alegries al Blanc-i-Verd. Ahir el pavelló es va quedar petit per viure el primer partit gran de la temporada. El prop del miler d'aficionats de l'equip va empènyer el seu equip en una derrota, per 25 a 31, en la qual la diferència entre tots dos planters no va quedar palesa sobre la pista.

A l'inici, bé és cert que els vallesans van sortir predisposats a sentenciar el partit a les primers de canvi; agafant una renda al marcador que va arribar fins als 8 gols. Abans del descans, però, el Bordils va aconseguir apropar-se amb un parcial de 5-1 que va deixar la diferència en quatre gols a la mitja part. A la represa el joc va ser molt més igualat, tot i que els visitants donaven símptomes de superioritat cada cop que el Bordils s'apropava al marcador. Una bona actuació a la porteria, i el treball defensiu dels gironins, van permetre que, tot i jugar amb els titulars, el Granollers s'hagués d'esforçar per classificar-se per a la final de la competició. Allà es trobaran el Barça, que va superar amb contundència el Sant Esteve Sesrovies per un clar 21-52.



Robatori al Blanc-i-Verd

La nit de dimarts a dimecres, uns lladres van entrar a robar al Blanc-i-Verd de Bordils i es van emportar tot el material electrònic que hi havia. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas. No és la primera vegada que el pavelló pateix un fet d'aquestes característiques.