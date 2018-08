El davanter Joel Arimany deixa el Peralada i se'n torna al filial del Màlaga

A menys de quatre dies per a l'estrena de la competició a Segona B, el Peralada ha vist com es quedava sense el seu màxim golejador de la temporada passada, Joel Arimany (7 gols). El davanter de Quart jugarà aquest curs amb l'Atlético Malagueño al Grup IV de Segona B. No se li farà gens estrany perquè el davanter gironí ja va pertànyer al club andalús ara fa dues temporades (16-17) en qualitat de cedit. Aleshores, Arimany va marcar 25 gols amb el juvenil de Divisió d'Honor. A més a més, el gironí també va disputar algun partit amb el filial a Tercera. Ara, després d'un notable any a la categoria de bronze amb el Girona, torna a Màlaga per jugar al filial a les ordres de Dely Valdés, l'entrenador que el va dirigir al juvenil.

Caldrà veure com reacciona el Peralada a l'adeu d'Arimany i a només una setmana del tancament del mercat. El de Quart encara va jugar i marcar diumenge a Badalona en l'últim amistós dels empordanesos (2-2).