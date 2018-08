La junta directiva del Palamós dimiteix per «pacificar el club d'una vegada»

L'any que el Palamós celebra el seu 120è aniversari està resultant d'allò més mogut. No només pel descens a Primera Catalana, sinó també pels tres intents de moció de censura que han mantingut un tens i polèmic frec a frec amb la directiva que encapçala Joan Pau Pérez. A tot això se li ha de sumar la baixa com a preparador de porters d'un històric com Joan Bayona i l'estrambòtic afer de la setmana passada amb les entrades en un amistós amb el Manresa que es va acabar suspenent. L'últim capítol a tot plegat arribava ahir, quan la directiva va presentar la seva dimissió en bloc en una roda de premsa celebrada a l'estadi Municipal. D'aquesta manera, el club es prepara per engegar unes eleccions quan la Lliga és a punt de començar; els de Javi Salamero debutaran el proper 2 de setembre al camp del Manlleu. Tot això contrasta amb la presentació que avui farà el grup Junts pel degà, a partir de les 6 de la tarda, i que servirà per explicar els punts forts del seu programa. L'expresident del Girona, Patxi Otamendi, en forma part.

Va ser el president, Joan Pau Pérez, qui va prendre la paraula per explicar els motius que tant a ell com als seus companys de junta els han dut a prendre aquesta decisió. «La millor moció de censura que hi pot haver són unes eleccions, perquè no volem tenir segrestat el club com s'està dient. Volem posar el punt final a les guerres; això estava afectant la plantilla i el cos tècnic», explicava. Assegurava en tot moment que «no hem fet mai trampes i sempre hem complert amb la llei», afegint que les tres mocions de censura que han intentat veure la llum sense èxit «estaven mal presentades». Els comicis se celebraran a finals de setembre o com a molt tard a principis d'octubre i «encara no sabem si presentarem candidatura. Estic al capdavant d'aquesta junta i faré el que ells decideixin. Si consideren que haig de seguir, ho faré».