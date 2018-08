Les entrades del derbi Peralada-Olot valdran per a tribuna i gol sud

El derbi de Segona B entre el Peralada i l'Olot es jugarà finalment diumenge a les cinc de la tarda a l'estadi de Montilivi i no a les set, tal i com estava inicialment previst. L'avançament del partit es va conèixer ahir al matí. Per altra banda, les entrades ja estan a la venda des d'ahir al web del Girona FC. Hi haurà obertes les zones de tribuna i de Gol Sud, deixant a lliure elecció dels espectadors el lloc on vulguin situar-se. Els socis del Peralada i del Girona tenen l'entrada de franc. Des d'Olot es preveu una notable presència de seguidors garrotxins que no es volen perdre l'ocasió d'animar el seu equip a Montilivi.

«El Girona ja té actiu a partir d'aquesta mateixa tarda a través de la seva pàgina web la venda en línia d'entrades, tant per a la zona de Tribuna com de Gol Sud, que seran accessibles per a tot el públic en general tant d'Olot com de Peralada i d'altres llocs que desitgin comprar les entrades anticipadament. Les localitats que quedin lliures de les dues zones que s'han posat a la venda estaran disponibles també el mateix dia de partit a les taquilles de l'estadi. El CF Peralada desitja que el diumenge 2 de setembre es vegi un gran partit de futbol a Montilivi i que les dues aficions comparteixin la instal·lació esportiva com sempre ha succeït en la història dels dos clubs gironins, en el que ha de ser una festa del futbol en un marc de primera», va explicar ahir el Peralada mitjançant un comunicat.

El partit està aixecant molta expectació i es preveu una entrada d'entre 1.500 i 2.000 aficionats. Aquesta tarda, també a Montilivi, els entrenadors dels dos equips, Narcís Pèlach «Chicho» i Raúl Garrido, faran una trobada a peu de gespa per analitzar la prèvia. Els dos conjunts van estrenar-se a la lliga el diumenge passat amb un empat; 2-2 el Peralada a l'estadi de la Nova Creu Alta del Sabadell i 1-1 l'Olot al municipal amb la visita del Cornellà. Els dos equips van mostrar una imatge positiva en la primera jornada i s'espera molta competitivitat al derbi de diumenge vinent a l'estadi de Montilivi.