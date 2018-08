El tècnic del Middlesbrough confirma que Braithwaite se'n vol anar

El seu nom va aparèixer fa pocs dies, però encara sona com una possibilitat per reforçar la davantera del Girona. Es tracta del danès Martin Braithwaite. Amb alguna proposta interessant per canviar d'aires, el jugador ha decidit deixar el Middlesbrough, de la segona categoria anglesa, i marxar cap a la Lliga espanyola. A Montilivi li van al darrere i el Leganés també el vol. Ja no només són rumors; bàsicament, perquè ahir el seu encara entrenador, Tony Pulis, ho va acabar confirmant en roda de premsa. «Ell es va reunir amb mi i em va comunicar que hi ha un club espanyol que ha vingut a buscar-lo. Li agradaria marxar cap allà i em va expressar aquest desig. Veurem ara com es desenvolupa tot plegat. És una mica trist, però és com funciona tot això. Jo només vull jugadors que vulguin ser aquí», va declarar.

Per tant, sembla que avui Braithwaite acabarà fent les maletes. Ara només falta saber quin serà el seu destí. El Girona el té en cartera per si perd algun efectiu a la davantera, comptant que Portu se'n va i que Stuani també podria fer-ho. Existeix una bona relació entre el club de Montilivi i el Middlesbrough. Però també agrada al Leganés, que aprofitarà les últimes hores de mercat per fitxar algun atacant. Què passarà