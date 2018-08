Tottenham, Inter i PSV són els rivals del Barça en una dura fase de grups

El Barcelona no va tenir gens de sort en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, ja que s'enfrontarà en el grup B contra el Tottenham de Mauricio Pochettino, que serà el seu principal rival, així com amb el PSV Eindhoven holandès i un molt reforçat Inter de Milà, on milita l'arbucienc Keita Baldé. Segurament és un dels grups més durs dels vuit d'aquesta primera fase de la competició continental, juntament amb el del València, que se les haurà de veure amb Juventus, Manchester United i Young Boys.





Els Spurs, que van caure a Montilivi a primers d'agost en el torneig Costa Brava contra el Girona (4-1) en un duel on van presentar el seu equip suplent (les figures mundialistes com Lloris o Kane no van venir) són un conjunt temible i entrenat per un dels tècnics de moda del futbol continental, l'argentí Mauricio Pochettino, que és a més un gran coneixedor del joc del Barcelona pel seu passat a Espanya. A més, els londinencs mantenen la columna vertebral del curs passat, on van ser la principal alternativa als equip de Manchester (City i United) per a la consecució de la Premier League.Malgrat el seu potencial econòmic, els Spurs no s'han reforçat i tindran al golejador Harry Kane i l'organitzador Christian Eriksen a dos dels seus principals referents. En l'actualitat comparteix el lideratge de la Premier amb Liverpool, Chelsea i Watford en sumar els nou punts disputats després de les tres primeres jornades.Malgrat que era un rival de la copa 4, l'Inter de Milà serà el més complicat dels teòricament equips més assequibles. Entrenat per Luciano Spaletti, els italians són un clàssic a la Champions, l'últim enfrontament amb el Barça es va produir en aquella electritzant semifinal de la temporada 2009-2010 en què l'Inter de Mourinho va eliminar el Barça de Pep Guardiola.Ara l'Inter és un equip molt perillós que s'ha reforçat al migcamp amb el combatiu Radja Nainggolan, contractat a canvi de 38 milions procedent del Roma, el davanter argentí Lautaro Martínez (Racing, 16 milions), l'exjugador del planter barcelonista Keita Baldé ( Mònaco), Stefan de Vrij (Lazio) o Sime Vrsaljko, cedit per l'Atlètic de Madrid. A tots ells s'hi suma l'enorme potencial de la dupla ofensiva formada per Mauro Icardi i el croat Ivan Perisic. El rival més assequible és el PSV Eindhoven. El campió holandès, entrenat per l'exbarcelonista Mark van Bommel, està un esglaó per sota dels altres tres equips del grup, tot i que es tracta d'un conjunt molt equilibrat.El València, que va quedar integrat al grup H amb Juventus i Manchester United, tampoc va tenir fortuna al sorteig d'ahir, mentre que Reial Madrid i Atlètic de Madrid van gaudir d'un sorteig benèvol amb un rival de pes per a cadascun com el Roma i el Borussia Dortmund, respectivament. Ni CSKA ni Viktoria Plzen, per als blancs; ni Mònaco i Bruges per als matalassers, semblen adversaris de prou nivell com per discutir-los la classificació pels vuitens de final.El repte de tots els participants a la Lliga de Campions és arribar a la final de l'1 de juny, que es disputarà al Wanda Metropolitano de Madrid. En aquesta temporada s'estrenen nous horaris, a les 18.55 i a les 21.00 hores. Per altra banda durant el sorteig d'ahir al Forum Grimaldi de Mònaco es va fer la gala de la UEFA, que va premiar Luka Modric, com a millor jugador de la passada temporada, i on el Reial Madrid hi va triomfar gràcies als guardons de Navas (porter) Ramos (defensa), de nou Modric (mig), i Cristiano Ronaldo, ara al Juventus (davanter), tot i que ahir no va assistir a la gala.