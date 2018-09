La Guàrdia Urbana denuncia Piqué per conduir sense punts

La Guàrdia Urbana de Barcelona va denunciar ahir el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué, quan circulava pel districte de l'Eixample de la capital catalana, per conduir el seu vehicle sense punts al carnet. Segons va informar Ser Barcelona i van confirmar fonts municipals, els agents de la Urbana van aturar el vehicle que conduïa Piqué cap a les 15.00 hores i, després de demanar-li la documentació, van comprovar que circulava sense cap punt al carnet perquè la Direcció General de Trànsit (DGT) li havia retirar per infraccions prèvies al volant. Davant aquesta situació, els agents van denunciar el futbolista per conduir sense punts, que segons sentències recents del Tribunal Suprem ja no es considera una falta administrativa, sinó un delicte contra la seguretat viària que podria ser penat amb multa, hores de servei a la comunitat o penes de presó de fins a sis mesos.

La parella de Shakira ja va ser condemnada al març del 2015 a una multa de 10.500 ? per increpar de forma irada, despectiva i agressiva dos agents de la Guàrdia Urbana que havien multat el seu germà per deixar el seu cotxe mal estacionat. En la sentència per aquell cas, la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona va recriminar al central blaugrana la seva «actitud despectiva i d'agressivitat verbal i gestual» cap als agents que es disposaven a multar el seu germà la matinada del 13 d'octubre del 2014. A l'hora de xifrar la quantia de la condemna, per una falta contra l'ordre públic per ofensa als agents de l'autoritat, la jutge va optar per la xifra proposada per l'acusació particular exercida pels dos urbans, que va demanar 10.500 euros, front als 900 que va reclamar la fiscal, en prendre en consideració la situació econòmica del futbolista, que percep un sou no inferior als 6 milions d'euros anuals. Malgrat que la sentència es podia impugnar davant l'Audiència de Barcelona, Piqué va acatar la condemna i va abonar la sanció dies després que es notifiqués la resolució de la jutgessa. Piqué va explicar als agents ahir que no havia fet cursos de recuperació de punts perquè amb el Mundial se n'havia descuidat.



Rafinha es queda

D'altra banda, finalment Rafinha Alcántara continuarà aquesta temporada al Barça, després que no fructifiqués la seva cessió al Betis. El conjunt andalús va apostar pel migcampista argentí del París Saint Germain Lo Celso després de veure impossible aconseguir els serveis de l'internacional brasiler del Barça.