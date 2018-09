Dos minuts fatídics condemnen l'Espanyol a la primera derrota

L'Espanyol va encaixar ahir a la tarda a Mendizorrotza la seva primera derrota del curs, després que Borja Bastón i Rubén Sobrino remuntessin el gol inicial de Baptistao. Va ser un partit en el qual el VAR va tenir la seva importància, ja que va actuar dues vegades: per assenyalar un penal a favor als de Rubi, i també per anul·lar-los un gol. Tot, per acabar llançant-se en tromba als minuts finals per intentar un empat que no arribaria mai.

Tot i l'embranzida inicial dels vitorians, amb un gol de Manu García als dos minuts que l'àrbitre va invalidar per mans, l'Espanyol va anar guanyant terreny de mica en mica. Al minut 21 va ser Leo Baptistao qui va donar el primer avís amb un xut potent que va obligar a estirar-se Pacheco per rebutjar la pilota a córner. Poc després, en el 27, una combinació entre Sobrino i Jony Rodríguez va acabar amb un xut de l'asturià que no va poder superar Diego López. Intercanvi de cops fins que va arribar el 0-1. Al 41, l'àrbitre va revisar un servei de córner amb el monitor del VAR i va decretar penal de Laguardia sobre David López. La pena màxima la va transformar Baptistao.

El VAR apareixia de nou a l'inici de la represa per anul·lar un gol de Sergio García. Això va esperonar l'Alabès, que va reaccionar i en ben pocs minuts va capgirar el resultat. Borja Bastón empatava amb un cop de cap al 56 i al 58, era Sobrino qui culminava un contracop per establir el 2-1. Amb el resultat a favor, el conjunt d'Abelardo va intentar adormir el partit; no pas l'Espanyol, que va llançar-se a l'atac. Vilà i Melendo van tenir a prop la igualada però no van estar afortunats en els metres finals.