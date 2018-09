La DGT diu que va comunicar a Piqué la pèrdua de punts del seu carnet de conduir

La Direcció General de Trànsit va comunicar al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué que havia perdut tots els punts del seu carnet i, per tant, havia de saber que tenia prohibit posar-se al volant.

"Sense entrar en detalls diré que consta la notificació personal a Piqué de la pèrdua de punts", s'ha limitat a dir el director general de la DGT, Pere Navarro, preguntat sobre la investigació per un delicte contra la seguretat viària que un jutge ha obert al futbolista i la petició que Trànsit aclareixi si va informar al sancionat que no li quedaven punts.

Navarro ha dit que no volia donar més informació sobre aquest expedient en concret, però sí ha mostrat la seva estranyesa en to irònic sobre els motius perquè Piqué hagués de conduir. "M'estranya que no vagi amb un xofer", ha fet broma.

Navarro ha opinat que els personatges públics haurien de tenir "certa exemplaritat" en com és la seguretat viària, si bé ha dit que "cadascú sap el que ha de fer".