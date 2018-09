El Barça és «partidari» de fer un partit en un mercat estratègic com els EUA

El Barça va celebrar ahir una reunió de la junta directiva que va servir per reestructurar-la, amb l'entrada de noves incorporacions, i també per avaluar la possibilitat de disputar el partit amb el Girona a Miami el proper 27 de gener. «No està fixat de manera oficial a l'agenda del club, però som partidaris de jugar un partit en un mercat estratègic com els EUA perquè beneficia el conjunt de la Lliga a nivell de patrocinis, televisió...», va dir el portaveu Joan Vives en la roda de premsa posterior.

El club va restructurar la junta directiva amb la incorporació de Teresa Basilio Monné, Marta Plana Drópez i Jordi Argemí Puig. L'assemblea general que ha de servir per ratificar-los se celebrarà el cap de setmana del 20 i el 21 d'octubre. D'altres decisions del Barça van ser que a partir d'ara el figuerenc Dídac Lee es faci càrrec de l'àrea digital i Jordi Moix serà vicepresident tercer.