El blaugrana Sergi Roberto va recordar que els futbolistes ja s'han expressat «clarament» sobre la possibilitat que es jugui un partit als Estats Units, i encara que es «parla molt» que els dos equips escollits són el Girona i el Barça, encara ells no saben com acabarà tot plegat. «No sabem si es farà o si no. Es parla molt del tema, però encara no tenim clar si finalment tirarà endavant», deia.