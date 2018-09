Dalla Porta guanya a Misano i Jorge Martín és el nou líder

L'italià Lorenzo Dalla Porta (Honda) ha obtingut la seva primera victòria en el mundial de motociclisme a imposar-se, per només 58 mil·lèsimes de segon, al Gran Premi de San Marino de Moto3 al circuit "Marco Simoncelli" de la localitat italiana de Misano Adriàtic .

Jorge Martín, que ha aconseguit una més que treballada segona plaça i ha vist com el fins ara líder del mundial, l'italià Marco Bezzecchi (KTM) s'anava per terra a poc més d'una volta per al final, recupera la primera posició en la classificació provisional del mundial.

A l'apagar-se el semàfor, l'argentí Gabriel Rodrigo (KTM) ha sorprès al líder d'entrenaments, Jorge Martín (Honda), que ha enfilat el primer revolt a la segona posició, encara que el seu propi company d'equip, l'italià Fabio di Giannantonio ja li havia guanyat la posició.

En la següent corba Di Giannantonio s'ha posat per davant d'ell, mentre el líder del mundial, l'italià Marco Bezzecchi (KTM) ha passat de la sisena a la tercera plaça abans de concloure el primer gir de carrera.

Di Giannantonio ha finalitzat líder la volta inicial, perseguit per Rodrigo, Bezzecchi i Martín, amb Jaume Masiá (KTM) en la sisena plaça, mentre que Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), que ha recuperat des del final de la formació de sortida fins a la vintè tercera plaça, s'ha anat per terra al revolt 6 sense possibilitat de continuar.

Com tampoc la han tingut molts dels que s'han vist involucrats en una multitudinària a l'entrada a la recta de meta, on Jaume Masiá (KTM)ha caigut i els que venien per darrere, Aaron Canet (Estrella Galícia 0'0 Honda), Enea Bastianini (Honda), Niccolo Bulega (KTM) i Ayumu Sasaki (Honda), no han pogut evitar-ho i han acabat tots ells per terra.