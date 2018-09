L'Spar Citylift Girona comença els entrenaments amb moltes absències

Amb només cinc jugadores del primer i moltes joves, l'Uni ha tornat aquest matí a la feina amb el primer entrenament de pretemporada a Fontajau en que Èric Surís només ha pogut comptar amb cinc jugadores del primer equip: Rosó Buch, Nadia Colhado, Helena Oma, Julia Reisingerova i Núria Martínez que demà ja no hi serà perquè marxa a Romania a jugar l'Europeu de 3x3 amb la selecció espanyola. Laia Palau i Bea Sánchez estan preparant el Mundial absolut amb Espanya i les dues nord-americanes, Shay Murphy i Keisha Hampton, arribaran la setmana vinent.

De moment, Surís també compta amb moltes jugadores joves per completar els entrenaments: Aina Martín, Núria Bagaria, Belén González Valdayo i Helena Condom del GEiEG de Copa Catalunya i Laia Moya i Júlia Soler del júnior. "És un començament de pretemporada diferent amb encara no mig equip, però amb moltes ganes de començar", ha explicat Èric Surís que ha negat que l'equip hagi d'estar més pressionat per les expectatives que han generat fitxatges com els de Laia Palau aquest estiu: "la pressió ens la posem nosaltres mateixos i sempre existeix, però crec que tots els equips de la lliga s'han reforçat i tenen projectes ambiciosos".

La pretemporada de l'Spar Citylift Girona acabarà la segona setmana del mes d'octubre en que té els dos primers títols de la temporada: Lliga Catalana (dia 7 a Fontajau) i Supercopa d'Espanya (dia 11 a Salamanca).