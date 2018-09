El Salt s'estavella contra la defensa en zona de l'Arenys a la Lliga Catalana

El Salt va perdre ahir en la seva estrena a la Lliga Catalana EBA a la pista de l'Arenys. Va ser un partit igualat, on els de Miquel Martínez van tenir les seves opcions de victòria posant-se per davant a falta de quatre minuts, però en què van pagar el seu desencert exterior (7/27 triples) després de veure com el rival els proposava 40 minuts de defensa en zona.

Diumenge, al pavelló de Salt, el derbi contra el Quart determinarà qui supera aquesta primera fase (18.00). Els saltencs necessitaran guanyar i capgirar l' average general que ara té a favor el Quart per +26 punts. «Nosaltres seguim el nostre ritme de pretemporada. No ens capfiquem a guanyar sinó a treballar les coses noves que estem proposant», explicava al final del partit Miquel Martínez, lamentant la falta d'encert dels seus jugadors.