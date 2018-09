Rotacions per visitar Anoeta

Després de la primera aturada de seleccions de la temporada, el Barcelona reprèn aquesta tarda la rutina a Anoeta, un estadi històricament complicat per al conjunt blaugrana que inicia una intensa marató de set partits en 22 dies. Amb el primer partit de la Lliga de Campions contra el PSV Eindhoven a l'horitzó, el conjunt d'Ernesto Valverde viatja a Sant Sebastià amb la missió de signar el ple de quatre victòries en la competició domèstica, i mantenir el pols pel lideratge. Després d'un primer tram de calendari relativament senzill, apareixen els revolts per a Valverde, que haurà de sacsejar la banqueta davant l'ajustat calendari.

Contra la Reial, les variacions en l'alineació estan assegurades tal i com va confirmar ahir Valverde. «Hem de recórrer a més d'onze jugadors per afrontar aquests partits. Venim d'uns partits de selecció en els quals els jugadors han jugat més o menys. A partir de la setmana que ve tot es comprimeix una mica més i caldrà realitzar rotacions perquè tots estiguin frescos i evitar lesions», va dir. Els jugadors que semblen tenir un lloc assegurat a l'onze són Messi, Piqué i Alba, tres puntals en els esquemes de Valverde que en l'últim aturada no han viatjat amb les seves seleccions. Menys temps de recuperació han tingut els brasilers Arthur Melo i Philippe Coutinho, la qual cosa ha fet que el primer no viatgés a terres basques. Tampoc seran a Anoeta Malcolm i Denis Suárez que es queden a Barcelona al costat de Samper i Aleñà.

Més enllà de les rotacions, el Barcelona no pot refiar-se en el renovat estadi d'Anoeta, on en els últims vuit partits només ha aconseguit una victòria. Precisament l'últim triomf en el feu de la Reial va ser la temporada passada amb Valverde a la banqueta, quan va posar punt final a una ratxa de cinc derrotes i dos empats sumant un triomf convincent (2-4).

Mentrestant, la Reial confia reestrenar Anoeta brindant una alegria a la seva afició. Això sí, el tècnic Asier Garitano encara el duel farcit de baixes importants. No podran jugar avui homes titulars com Willian José, Diego Llorente, Januzaj, Sandro Ramírez i el jove Martín Merquelanz, tots ells lesionats. «La Reial ha fet grans partits contra el Barça els últims anys. Volem jugar un gran partit», deia l'exentrenador del Leganés ahir. Garitano recordava que tot i fer un gran partit «de vegades contra un rival del nivell del Barça no és suficient per aconseguir un resultat positiu».