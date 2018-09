El Girona cau amb claredat a la final de la Lliga Catalana LEB Plata

Una altra vegada serà. Pot ser pels nervis de la primera final o simplement per no saber estar a l'altura d'un equip amb experiència, però el cas és que al Bàsquet Girona ahir se li va escapar el títol de la Lliga catalana LEB Plata al pavelló de Santa Coloma de Farners. L'ampli avantatge de L'Hospitalet als primers parcials va ser suficient perquè l'equip de Quim Costa arribés al final del partit amb una clara derrota de 73-56. Els gironins van sortir amb poc ritme al xiulet inicial i ràpidament els rivals van agafar el control de la pista per tenir el Girona contra les cordes. Si bé és cert que al tercer parcial els de Costa van disposar de moments excelsos d'encert per retallar distàncies (54-47), no van poder fer res més que conformar-se amb el meritori trofeu de sotscampió.

Lluny de les expectatives, el Girona va sortir amb la mínima intensitat. Els de Costa van oblidar el joc ràpid i totes les meravelles que han anat demostrant durant la preparació per convertir-se en un equip desconegut. Coix en atac i en defensa. Encara que Leo Cizmic va aconseguir el primer salt, L'Hospitalet ràpidament va guanyar la partida obrint el marcador per ampliar distàncies. Als cinc minuts de joc, els de Joan Manuel Hoya ja portaven una diferència de 10 punts (13-3). Tot i els canvis introduïts reiteradament pel tècnic gironí, el Girona no trobava el ritme i va arribar al final del primer parcial amb 23-9 al marcador.

La cosa no va millorar al segon. El Girona va reaccionar tímidament al cop d'autoritat de L'Hospitalet. Xavi Costa va aprofitar el contraatac per esquivar tot sol els rivals i materialitzar la seva jugada a la cistella. I Robert Cosialls va materialitzar una jugada de Henry Bolton, però poca cosa més. Quan l'equip semblava entonar-se, la cistella s'escapava per poc i així es va arribar a la mitja part amb 44-28.



Cop de timó després del descans



Els crits d'un Costa ofuscat per la posada en escena dels seus homes va fer-los reaccionar. El Girona va reaparèixer amb el seu bàsquet i, amb ell, l'afició, que veient que s'apropava el final va optar per animar. Quan només quedaven dos minuts per arribar a l'últim parcial, Costa va llançar des de la línia dels 6,75, aconseguint retallar les màximes distàncies. Un 54-47 va obrir el joc, deixant-los la darrera oportunitat. També desaprofitada. Penalitzats pels primers compassos i un L'Hospitalet frenètic per controlar l'escenari, el Girona no va ser capaç de capgirar el marcador. L'efectivitat no estava de la seva banda. Fins al punt que al minut 8 es va arribar a la màxima de 21 punts (71-50). De res van servir els últims sis punts, amb triple de Henry Bolton inclòs, perquè palpant la derrota amb els cinc sentits els gironins van regalar els últims tirs lliures als locals.