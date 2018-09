El Madrid es deixa dos punts a San Mamés contra un bon Athletic

El Reial Madrid no va passar de l'empat en la seva visita a San Mamés (1-1) en un duel trepidant on Isco, amb un gol de cap a la segona part, va impedir la primera derrota de l'era Lopetegui a la Lliga. Bona part de la culpa que l'Athletic sumés un punt va ser del jove porter Unai Simón, clau per evitar la victòria blanca.

L'equip blanc es va deixar els seus primers punts de la temporada en territori basc. Sense la fluïdesa de les primeres jornades i amb certa lentitud en la sortida de la pilota, el Madrid va anar de menys a més i va donar vida a l'Athletic en una primera part que sempre va ser dels bascos. A més, l'absència de Casemiro al centre va deixar molt més desprotegit el conjunt madrileny, que va patir amb les curses de Williams, però sobretot amb l'aparició en segona línia del combatiu Raúl García. Williams es va topar dues vegades amb Courtois, i Susaeta va estar a punt de marcar per l'escaire en una pilota sense amo fins que una jugada del centrecampista d'Éibar va acabar amb la pilota a l'àrea petita. La pantera de Bilbao no va arribar a la rematada -fa dos anys que no marca a San Mamés- però sí que va aconseguir la puntera de Muniain, que va desencadenar l'èxtasi a les grades.

A la segona part, Lopetegui va tocar diverses tecles. La primera va ser l'entrada de Casemiro i, després, la d'Isco. L'equip va crear més espais, va buscar l'esquena de la defensa i va disposar d'oportunitats. Amb Asensio com a ànima ofensiva de l'equip, Isco va rematar una centrada de Bale per empatar i va fer que marqués a plaer al cor de l'àrea. Els blancs van buscar el segon, però l'Athletic va saber defensar el punt.