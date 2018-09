L'Atlètic de Madrid va reaccionar a temps davant del Mònaco (1-2) per aconseguir els tres primers punts a la Lliga de Campions, la final de la qual es jugarà aquest any al Wanda Metropolitano, gràcies als gols de Diego Costa i José María Giménez, que van servir per remuntar el gol inicial de Grandsir. Els visitants van patir en excés en els darrers minuts.