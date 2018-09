Un parcial final de 4-1 enfonsa el Bordils a Antequera

El Bordils ha perdut aquesta tarda a la pista de l'Antequera en un partit on ha plantat cara de valent i on ha defensat les seves opcions de puntuar fins al final. De fet un parcial de 4-1 en els darrers 4 minuts ha acabat enfonsant l'equip de Sergi Catarain, que a menys de cinc minuts del final tenia el duel empatat (20-20) després d'haver-se refet del 14-10 que hi havia al marcador en arribar al descans.

Els gironins han començat dominant i han arribat a tenir tres gols de marge (4-7), però l'equip local s'ha refet i ha acabat tancant la primera part amb un avantatge de +4.

A la represa el Bordils ha fet el més difícil, que era tornar a igualar el partit, i fins i tot s'ha posat per davant amb un gol de Canyigueral que representava el 19-20. A partir d'aquí, però, l'Antequera ha reaccionat i ha acabat emportant-se la victòria per un marge de tres gols.