L'Espanyol fa patir el Madrid

Un gol de Marco Asensio anul·lat en primera instància pel jutge de línia i concedit pel VAR, va donar el triomf al Madrid davant un bon Espanyol, que va estavellar al travesser la seva oportunitat de puntuar. Els blancs van acabar demanant l'hora contra un rival que va presentar-se al Bernabéu convençut de poder-hi treure alguna cosa positiva.

El Reial Madrid va passar de protagonitzar un vendaval d'ocasions davant el Roma a disparar un sol cop a porta en tota la primera part. Va ser gol. Va castigar l'únic instant de desordre defensiu de l'Espanyol després d'una pilota perduda. Fins a aquest minut 41 va ser un bloc unit que va tapar espais i va ser directe quan va tenir la pilota. Piatti i Hernán Pérez van ser els encarregats de donar feina a Courtois.

Després d'empatar a Bilbao, el perill de rebre una segona ensopegada consecutiva a la Lliga va planejar al Bernabéu durant tot el partit. Les ovacions per a un cop de taló en moviment de Ceballos o un ball a la corda fluixa d'Isco, sobre la línia de la seva pròpia àrea gran, no amagaven una realitat que desesperava Lopetegui en la seva àrea tècnica. Va ser aleshores quan va arribar l'únic error de l'Espanyol, la cursa de Modric i el càstig en forma de xut creuat ras i ajustat al pal d'Asensio.

El gol era anul·lat en primera instància pel jutge de línia i concedit dos minuts després pel VAR. La seva transcendència es comprovaria amb el pas dels minuts, sense alterar els seus plans l'Espanyol en anar per sota en el marcador. Pacient, esperava la seva oportunitat.

Aquí va aparèixer Borja Iglesias, primer per provar per baix Courtois i, llest davant Ramos, li va robar la cartera i va picar amb qualitat la pilota perquè el travesser evités l'empat. Avisat quedava un Reial Madrid que quan va buscar la sentència es va topar amb un vell amic de la casa, Diego López. Va deixar una gran aturada a cop de cap de Ramos després d'una passada amb l'exterior del peu d'Isco. A l'Espanyol només li va faltar un últim impuls per puntuar. La seva bona imatge no va ser suficient, però confirma que Rubi li ha canviat l'estat d'ànim.