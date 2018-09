El Reial Madrid guanya la seva cinquena Supercopa

El Reial Madrid va aconseguir la cinquena Supercopa de la seva història després de derrotar el Kirolbet Baskonia (80-73) en la final disputada al pavelló Fontes do Sar. La sensacional segona meitat dels madrilenys, que van sostenir-se amb Sergi Llull -màxim anotador del partit- va ser suficient per començar la temporada de la mateixa manera que acabaven l'anterior: guanyant. El conjunt de Pablo Laso no va mostrar-se brillant, però va saber portar un seriós partit per acabar aixecant la Supercupa, un títol que no aconseguia des de la temporada 2014-15.