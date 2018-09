Tercer intent de l'Olot per aprendre a guanyar a casa

El conjunt garrotxí rep avui a les 5 de la tarda el València Mestalla, un dels filials que competeixen al grup tercer de Segona B. Els olotins segueixen invictes en la competició. Han guanyat els dos partits que han jugat lluny de casa, però al Municipal la victòria encara es resisteix. Aquest fet no preocupa Garrido, que assegura que «les sensacions en els dos partits disputats a casa han sigut positives i hem merescut guanyar».

El filial del conjunt valencià ha incorporat fins a 8 juvenils aquesta temporada i també ha signat per 2,2 milions d'euros una de les joves promeses del futbol serbi, el migcampista Uros Racic. El jugador amb més potencial del València Mestalla és l'extrem coreà de 17 anys Kangin Lee, que va debutar amb el primer equip aquesta pretemporada de la mà de Marcelino García Toral al Trofeo Naranja davant el Bayer Leverkusen. El conjunt entrenat per Miguel Grau ha aconseguit 6 punts de 12 possibles en els primers quatre partits de lliga. Van guanyar 2 a 0 l'Ebro en l'estrena de la competició, i divendres passat es van endur la victòria al Ciutat de València contra el filial del Llevant.

L'Olot es trobarà amb un rival davant molt ben dotat tècnicament i amb capacitat per tenir la pilota, però Garrido no vol que passi el mateix que contra l'Atlètic Llevant, quan l'equip no va dominar el joc en els primer instants de partit i va rebre dos gols en pocs minuts. Tot i així, el tècnic valencià assegura que han après dels errors d'aquell partit. També va insitir en la necessitat que l'afició s'enganxi a l'equip i vagi al camp a animar: «Qui sigui de l'Olot ha de venir, no hi ha excuses».