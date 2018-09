L'Olot patina davant l'afició

L'Olot va veure frenada ahir la seva ratxa d'imbatibilitat davant d'un València Mestalla ple de jugadors joves amb molt potencial, com Kangin Lee o Álex Blanco, i amb el migcampista serbi Uros Racic, pel qual van pagar 2,2 milions d'euros aquest estiu. Garrido va apostar de nou per la defensa de tres que tants bons resultats estava donant, però els visitants, amb molt d'encert a la segona part, van guanyar amb claredat i ja són en llocs de play-off.

Els primers 10 minuts de partit van transcórrer sense ocasions de perill i la possessió de la pilota va estar repartida. El conjunt garrotxí va atacar contínuament per la banda dreta d'Alfredo, que va ser un maldecap per a l'equip visitant. Héctor va rebre un parell de vegades a l'esquena del doble pivot valencianista, però no va estar encertat en l'última passada.

El València Mestalla va tenir molts problemes per treure la pilota jugada durant la primera meitat i no va aconseguir sorprendre la defensa olotina en cap moment. Tampoc va ser una bona notícia per als valencians que els seus dos jugadors més desequilibrants en atac, Kangin Lee i Álex Blanco, gairebé no intervinguessin durant els primers 45 minuts.

L'ocasió més clara de l'Olot durant el primer temps va ser de Barnils al minut 25, quan va rematar molt sol una centrada de Guzmán i un defensor valencià la va treure a escassos metres de la línia de gol. Kangin Lee va respondre immediatament amb un xut llunyà amb la cama dreta que va marxar desviat per sobre el travesser de Ginard.

A la segona meitat, Barnils es va situar com a pivot defensiu en comptes de defensa i Marc Mas va jugar escorat a banda esquerra formant un 4-1-4-1. D'aquesta manera, Garrido demostrava una vegada més que vol que l'Olot sàpiga jugar amb diferents esquemes per ser un equip més complet. Marc Mas va trigar un parell de minuts en crear perill des de la banda esquerra amb un xut llunyà que va passar fregant el pal de la porteria de Cristian. Immediatament, el València Mestalla va respondre amb dos xuts perillosos de Blanco i Kangin Lee que va aturar Xavi Ginard. Tot i això, a la tercera va anar la vençuda i, després d'una bona centrada de Centelles, Fran Navarro va fer el 0 a 1 al minut 50 amb una rematada a l'àrea petita.

A partir d'aquest moment els olotins van perdre el domini del partit en favor dels valencians, que no van trigar a fer el segon. Al minut 60 Álex Blanco va batre Xavi Ginard amb un xut ajustat per fer el 0 a 2. Tot seguit, Garrido va donar entrada a Pep Chavarría per Pedro del Campo per alliberar de tasques defensives Guzmán i Xumetra per Masó per sumar un atacant més.

Alfredo va estar a punt de retallar distàncies al minut 65 de partit amb un xut llunyà, però la pilota va marxar desviada a pocs centímetres del pal dret de la porteria dels visitants. Deu minuts més tard, el carriler dret olotí ho va tornar a intentar però Cristian va blocar l'esfèrica en dos temps. Els garrotxins estaven bolcats en atac i Fran Navarro va aprofitar una passada llarga de Centelles a l'esquena de Carles Mas per sentenciar el partit i posar el 0 a 3 definitiu en el marcador al minut 81.

En els últims instants de partit Xumetra va tenir dues ocasions per retallar distàncies, però no va estar encertat. Finalment, l'Olot va caure derrotat 0 a 3 contra un rival eficaç a l'àrea rival. Dissabte vinent tocarà visitar el Barça B al Miniestadi (18.30).