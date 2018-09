Suárez recupera el somriure

El tercer porter del Girona, José Aurelio Suárez, ha deixat definitivament enrere el calvari de lesions que va patir la temporada passada. Diumenge, per primer cop aquest curs, va entrar a la convocatòria del filial, el Peralada, i va ser suplent de Marc Vito en l'empat contra l'Atlètic Balears al Municipal (2-2). Suárez, que havia començat a entrenar-se amb el Girona el 30 d'agost, un cop va tenir l'alta mèdica, estava més content que un gínjol. El retorn de l'exporter blaugrana a un terreny de joc en partit oficial s'acosta.

Un any abans, el 20 d'agost del 2017, havia començat el calvari. En l'escalfament previ al Peralada-Mallorca que obria la Lliga es va lesionar. Les proves van confirmar una ruptura de la càpsula articular de la seva espatlla, que el va fer passar pel quiròfan. Se li diagnosticaven uns quatre mesos de baixa i tot apuntava que podria debutar a primers de 2018. Però aquest tampoc va ser el seu any. En una sessió amb el primer equip va fer-se una luxació anteroinferior completa de la seva espatlla esquerra. Es va haver d'operar de nou i el procés de recuperació el va tenir entretingut fins a finals d'agost, quan a través d'un tuit anunciava que deixava enrere la lesió: «Avui he fet el meu primer entrenament al costat dels meus companys després d'un any dur. Puc dir que és un dels dies més feliços de la meva vida. Aquesta sensació de tornar a gaudir del que més m'apassiona és indescriptible. Moltes gràcies. Per fi, estic de tornada!», va piular.

Durant la roda de premsa posterior al partit contra l'Atlètic Balears, Chicho va assegurar que «Suárez està bé» i que «podria haver jugat» davant dels mallorquins, però el tècnic va decidir que «després del partit al Miniestadi contra el Barça B Marc Vito mereixia seguir de titular». Així doncs, el porter haurà de seguir treballant dur per fer-se un lloc al filial i en un futur tenir més opcions al primer equip, que ja compta amb Bounou com a home indiscutible per defensar la porteria, i Gorka Iraizoz de suplent. «Sortirà el millor i això és el que se'ls ha comunicat. En José és un futbolista que segur que ens pot aportar molt, però no té el lloc assegurat. Com tampoc el tenen Marc Vito ni Marcel Lizak. Són sis entrenaments durant la setmana, miraré el partit anterior, el camp on anem i en funció del que doni millors sensacions triaré el porter que jugarà», va afegir el tècnic.

El Peralada encara no ha sumat cap victòria aquesta temporada i acumula quatre empats i una derrota en cinc partits. Diumenge que ve els de Chicho tindran una nova oportunitat en la visita a l'Ontinyent, segon classificat. El partit començarà a les 7 de la tarda a El Clariano.