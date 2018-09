El Madrid visita el Sevilla amb la baixa d'Isco, operat d'una apendicitis aguda

El migcampista del Madrid Isco Alarcón va haver de passar ahir pel quiròfan per culpa d'una «apendicitis aguda», i es perdrà el duel contra el Sevilla (22.00, Movsitar Partidazo). Estarà de baixa un mes i la idea és que pogués arribar al clàssic contra el Barça del 28 d'octubre al Camp Nou. «Quan ve el Madrid a qualsevol camp, la dificultat augmenta. Si hi ha algun estadi que l'hi ha posat complicat en els últims anys és el Pizjuán, i esperem que pugui continuar en aquesta línia», va assegurar ahir Pablo Machín en un roda de premsa on va recordar els dos Girona-Madrid del curs passat: « A Primera m'hi he enfrontat dos cops, una vaig guanyar i en l'altra em van picar al morro, tot i fer tres gols al Bernabéu», va dir.