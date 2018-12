Excel·lent botí a l'Olímpic de Roma per espantar els fantasmes

Oblidat i enterrat el dolorós 3-0 de dissabte al camp de l'Eibar, el Reial Madrid va més per feina a la Lliga de Campions. Una relliscada pot ser molt més letal que no pas al campionat domèstic i ahir no es podia permetre fer-ho. Va complir. Li va costar i també va patir, però un parell d'accions puntuals i un xic de fortuna li van permetre viure, a Roma, una jornada més plàcida de la que es podia imaginar. El 0-2 final deixa els de Solari classificats directament per als vuitens de final i, de retruc, com a primers del seu grup.

Amb Isco descartat i a la graderia, el tècnic blanc va donar la batuta a Llorente al mig del camp en un onze amb moltes cares reconeixibles i Lucas Vázquez en atac, acompanyant Benzema i Bale. El gal·lès va passar-se un munt de minuts desaparegut, però va aparèixer quan els seus més ho necessitaven. I això que Roma i Reial Madrid podien jugar sense nervis, sabent que la relliscada del CSKA, poc abans, els classificava a uns i altres. Però el lideratge estava en joc i això és massa llaminer com per deixar-ho estar.

Dzeko, Pastore i De Rossi, pesos pesants dels locals, no hi eren. Més problemes quan als vint minuts es va lesionar El Shaarawy. Tot i el munt de contratemps, el conjunt italià va plantar cara. Tant, que va fregar el gol. Varane va salvar un primer avís. En el segon, va aparèixer Courtois amb una brillant intervenció. Després era Kolarov qui ho provava amb una fuetada que no va entrar per ben poc. Molt més clara, però, va ser la que va tenir Under just abans del descans. A porteria buida i sense oposició va enviar la pilota als núvols.

Els regals van continuar després del descans. Mala decisió de Fazio, que va habilitar perquè Bale pogués fer el 0-1 sense haver-s'ho de pensar gaire. Massa cruel per al Roma, que es va desinflar. A partir de llavors, els de Solari no van patir. És més, les oportunitats van ser seves fins que va arribar la sentència. Modric, Bale, Benzema i Lucas Vázquez van fabricar el 0-2, obra d'aquest últim. Ja amb el partit obert, els blancs no van saber ampliar l'avantatge. Tampoc ho van necessitar.