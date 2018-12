El mític Josep Enric Torner ja dirigeix el Citylift Girona

Josep Enric Torner, un dels noms mítics de l'hoquei català com el seu germà Joan, va ser considerat el millor jugador del món durant la dècada dels 80 i part dels 90. Es va retirar el 1995 amb el Tordera, l'equip del seu poble, on s'havia format, després d'haver jugat també al Liceo, el Barça i el Noia, i més enllà de dirigir equips de base d'aquest club i la selecció catalana femenina fins al 2007, no va fer carrera a les banquetes. Centrat en el seu taller mecànic, la família l'ha mantingut sempre vinculat a l'hoquei: el seu fill Enric és actual jugador del Citylift Girona, mentre que la filla Paula, que també havia sigut jugadora internacional, està retirada i és la dona del porter del Barça Sergi Fernández. Fins dissabte passat, mai s'hauria imaginat veure's a la banqueta d'un equip de l'OK Lliga, però diumenge tot va canviar. Després de la derrota per 1-4 contra el Voltregà, Ramon Benito i la junta del Girona van decidir que calia un revulsiu. I ell era l'escollit.

«Quan em va trucar el president diumenge al matí l'oferta em va agafar per sorpresa, vaig dir 'ostres!'... en vam tornar a parlar a la tarda i al final els vaig dir que podien comptar amb mi, però ja saben que jo tinc la meva feina i els meus horaris», explicava ahir Josep Enric Torner, de 58 anys, abans de dirigir l'entrenament de l'equip a Palau. El nou tècnic ha vist tots els partits del Girona d'aquesta temporada i afirma amb rotunditat que «la classificació no es correspon amb la plantilla que hi ha, tot i que certament és un pèl curta i en aquest inici de temporada les lesions han afectat molt». El Citylift Girona ocupa llocs de descens a l'OK Lliga, amb només 5 punts i un sol partit guanyat en 10 jornades. Ara, però, el primer repte passa per l'Europa Cup: dissabte arriba a Girona (20.00) el Lleida en l'anada de la segona eliminatòria i, segons Torner, «és una competició que no podem deixar córrer després del que va costar classificar-se per a Europa». «Als jugadors ja els he dit que l'única cosa que ens falta són punts i que la feina ja està començada. Estic segur que amb Ramon Benito en un moment o altre també s'hauria girat la truita».

El nou entrenador del Girona CH té un palmarès espectacular, tant pel que fa a clubs com en participacions internacionals amb Espanya. El 1979, quan ja liderava el Tordera en el seu primer any a Divisió d'Honor, va debutar amb la selecció absoluta, amb la qual va guanyar dos mundials i quatre europeus, entre altres títols. També va jugar al Liceo (1980-81), el Barça (1981-87) i el Noia (1987-91), per acabar la carrera de retorn al Tordera (1991-95). Té cinc Copes d'Europa (1982-85, 1989), sis Supercopes d'Europa (1982-86, 1990), dues Recopes d'Europa (1987, 1988), quatre Lligues (1982, 1984, 1985, 1988) i tres Copes del Rei (1985, 1986, 1987). A partir d'ara, sense deixar el seu taller mecànic de Tordera, el Girona espera que sigui el revulsiu que necessita per arreglar la mala dinàmica.