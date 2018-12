Maradona ataca amb duresa la decisió de traslladar el River-Boca a Madrid

L'entrenador argentí Diego Armando Maradona ha criticat amb duresa la decisió de traslladar la final de la Copa Libertadores a Madrid, qualificant de "fill de puta" al president de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, i lamentat que els dirigents del futbol sud-americà són "la xacra del futbol ".

"A aquest Alejandro Domínguez: què carai he de fer jo si la meva família vol anar a veure un partit de Boca-River i he de portar-la a Madrid? Però què som? Som tots Macri (president d'Argentina)? Saps el que costa això? Però fill de puta, posa seguretat i fes-ho en un camp de Vélez ", va carregar Maradona en declaracions a l'emissora argentina la Xarxa.

El 'Pelusa' va estendre la seva crítica a la resta de dirigents del futbol sud-americà. "Són la xacra del futbol. No estan capacitats per al càrrec. No em fotis que Domínguez parlarà de futbol del món. No em diguis que el 'Chiqui' Tapia (president de la federació argentina), que té més papada que el gordo Porcel (actor argentí famós pel seu pes), parlarà de futbol ", ha lamentat.

El president de la CONMEBOL va confirmar aquest dijous que el partit de tornada de la final de la Copa Libertadores entre River Plate i Boca Juniors es jugarà a l'estadi Santiago Bernabéu el diumenge 9 de desembre, encara que tots dos clubs han anunciat que apel·laran aquesta decisió.