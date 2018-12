El Llagostera i el Figueres intentaran imposar-se en dos duels molt exigents

El Llagostera i el Figueres enceten avui la jornada 18 del campionat. Els homes d'Oriol Alsina seran els primers a saltar al terreny de joc al costat d'una afició que els ha vist guanyar tots els partits que han disputat al Municipal de Llagostera a la Lliga: set. Només hi ha 10 equips en tot l'Estat en categoria nacional que no han cedit gens ni mica com a locals. Davant del Castelldefels, esperen que arribi la vuitena victòria consecutiva a casa. «Som un equip fort i tenim la nostra gent engrescada: s'ho passen bé, pateixen amb nosaltres i ens fan costat. Sabem que si arribem ajustats, ens donaran una dosi extra de motivació. Ells no ens fallen», valora Alsina, que no podrà comptar amb els lesionats Maymí i Arimany, ni el sancionat Pol Gómez. «Respectem molt el rival, sabem que és un conjunt difícil de guanyar i estem molt mentalitzats. Tenim moltes ganes i esperem mantenir la línia que portem per arribar amb molt bones opcions a la segona volta», assegura. El Llagostera és segon a només un punt del Prat.

Per la seva part, el Figueres de Joan Esteva visita el camp del Santfeliuenc, que fa quatre partits que no suma els tres punts i és a només un punt dels alt-empordanesos a la zona mitjana-baixa de la taula. Després de tres partits (1-1 contra la Pobla de Mafumet, 2-1 a Sants i 0-3 davant de l'Hospitalet) sense assolir la victòria, el vertigen del descens s'apropa, ara, a només quatre punts. Guanyar s'intueix clau pel present i la tranquil·litat més immediata d'un col·lectiu que pot donar un cop de puny sobre la taula i que, sense Joan Pons, recupera la figura de Carles Tena, que va complir una sanció en el darrer partit de Lliga.