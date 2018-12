El Palamós fitxa l'extrem colombià Stiven García

El restaurant Can Paco de Palamós va ser l'escenari de la presentació del nou jugador del Palamós, el degà del futbol català. Es tracta de l'extrem esquerrà Stiven García, nascut a Colòmbia i amb experiència al futbol del seu país en equips com l'Atlético Huila, Los Pererainos, l'Audifarma o el Deportivo Quindío. El jugador de 29 anys establert a Girona viurà la seva primera experiència al futbol europeu i descriu quines són les seves característiques com a jugador: «Soc ràpid, tinc un bon regat, un bon xut i olfacte golejador», assegura Stiven.

El nou davanter colombià, que estava a l'espera d'obtenir el trànsfer per poder debutar com més aviat millor, ja ha rebut el vistiplau de l'ens federatiu i estarà disponible per disputar els minuts que Salamero consideri oportuns. «Si depèn de mi, i tant que jugaria diumenge a Vilassar. Tinc moltes ganes de començar a marcar gols», diu Stiven, que considera que «és tot un repte fitxar pel Palamós i prometo donar el millor de mi perquè l'equip estigui al més amunt possible a la taula classificatòria». En aquests moments, i passades 13 jornades de Lliga, el Palamós és tercer del grup 1 de Primera Catalana amb 22 punts. Al davant, precisament, viu el rival amb qui es veurà les cares aquest cap de setmana: el Vilassar, amb 10 punts més; els mateixos que el Girona C, el líder de la categoria.

El vicepresident esportiu dels palamosins, Robi, explica que «davant la precarietat econòmica del club la premissa que vam demanar al seu representant és que vingués a cost zero i ho han acceptat». Segons l'exjugador i extècnic del Palamós: «Hem d'aprofitar les instal·lacions que tenim perquè per a molts jugadors el Palamós és un bon aparador». Robi, que té un pes considerable dins l'àrea esportiva del nou projecte que presdeix Patxi Otamendi, abans a la llotja de Montilivi, explica que «volem donar un impuls i recuperar l'afició pel Palamós».

Stiven García és el segon fitxatge de l'era Otamendi després de l'arribada de Tika Kafusha, un pivot defensiu.