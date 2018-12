El Reial Madrid afronta avui al Santiago Bernabéu (20.45 h, Movistar Partidazo) un important partit per a les seves aspiracions davant el València, un rival que destaca per un bon entramat defensiu i que també necessita punts per als seus objectius. Els de Solari tornen a jugar davant la seva afició després de quatre partits consecutius lluny de casa.