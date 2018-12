Rosó Buch, «gaudint» de jugar a bàsquet

«Avui entraven totes i ho he aprofitat perquè s'ha de saber gaudir d'aquests moments...». Al final del partit de diumenge a Fontajau contra l'Ensino Lugo, Rosó Buch ja era conscient que, números en mà, havia fet el seu millor partit de la temporada. 20 punts, 6 rebots, 5 faltes rebudes, bons percentatges de tir... Una tarda rodona que, acabada la jornada, li ha acabat donant el guardó de millor jugadora de Lliga Femenina-1, agafant el relleu de les seves companyes Shay Murphy i Keisha Hampton, que ja ho havien estat aquesta temporada un i dos cops respectivament. Rosó Buch va valorar 27 i va compartir guardó amb Brittany Brown (Mann Filter).

En una temporada en què la competència en el joc exterior de l'Uni és fortíssima, Rosó Buch està fent millors puntuacions que en les temporades anteriors a Fontajau (10,3 punts i 12,1 de valoració en 25 minuts en pista). Jugar al costat de Núria Martínez, Laia Palau o Shay Murphy no ha restat protagonisme a la capitana de l'Uni, que, sense tenir la trajectòria internacional de les seves tres veteranes companyes, és segurament una de les jugadores més valorades pel públic de Fontajau. «Tinc confiança en mi mateixa i m'ha sortit un molt bon partit, però crec que ja porto temps treballant bé, estic satisfeta amb la feina i també soc conscient que hi haurà dies que no sortirà tot tan bé», assegurava Rosó Buch, que, jugant la seva tercera temporada consecutiva a Fontajau, s'ha consolidat a l'elit després de sortir molt jove de Mataró i créixer esportivament a Càceres, Bembibre i Huelva (Conquero).

«No em molesta que després dels partits ens estiguem força a la pista fent-nos fotos i signant autògrafs; jo també ho feia quan era petita», deia Rosó Buch fa unes setmanes en una entrevista al programa «La Graderia» de Ràdio Girona. I és que, no fa pas gaires anys, Buch havia demanat a Laia Palau fer-se una fotografia o havia estat una d'aquelles nenes que un campus d'estiu escoltava les explicacions de Núria Martínez. Dues jugadores que ara són companyes seves en un Spar Citylift Girona que, segons Buch, està «jugant un molt bon bàsquet». «Els dos partits del País Basc ens van reforçar, però som conscients que hem de seguir treballant perquè suposo que el partit contra Salamanca serà una gran prova, però fins llavors hem de seguir treballant juntes i demostrant que cada dia ens entenem més».